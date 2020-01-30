Aydın'daki tırla otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'daki tırla otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Aydın'daki tırla otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu ABD uyruklu bir kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Aydın'daki tırla otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu ABD uyruklu bir kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Milas kara yolu Huzurevi mevkisindeki kazaya ilişkin görüntülerde Milas yoluna doğru giden tırın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek otomobile çarptığı görülüyor.

Selahattin Gerçek'in kullandığı 35 AU 8245 plakalı tır dün, Ahmet Anıl yönetimindeki 34 UC 6982 plakalı otomobille çarpışmış, kazada otomobildeki 3 kişiyle birlikte tır sürücüsü Selahattin Gerçek ve kaza anında hemzemin geçitte çalışan bir işçi de yaralanmıştı.

Yaralılardan otomobilde bulunan ABD uyruklu Karya Wilson, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:38 Kaynak: AA
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