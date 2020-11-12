Aydın'daki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldıran Gökçe'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın 'ın Efeler ilçesinde iki farklı noktada meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

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