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Aydın'daki trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Aydın'daki trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti

03.09.2021 12:23
Aydın'daki trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Aydın'da Ağustos ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarında beş kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da Ağustos ayı içerisinde meydana gelen trafik kazalarında beş kişi hayatını kaybetti.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2021 yılı Ağustos ayı içerisinde toplam 160 bin 253 araç kontrol edilmiş olup, bunlardan kusurlu bulunan 19 bin 033 araca 9 milyon 532 bin 695 TL para cezası tatbik edilmiştir. Ağustos ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 237 sürücü ve 979 araç trafikten men edilmiş, 517 sürücünün ehliyetine el konulmuştur. Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2021 Ağustos ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam 395 maddi hasarlı, 418 yaralamalı ve 5 ölümlü olmak üzere toplam 818 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda toplam 629 vatandaşımız yaralanmış, 5 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - AYDIN

Aydın'daki trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın'daki trafik kazalarında 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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