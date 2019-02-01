Aydın'daki Trafik Kazası

Aydın'da iki otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Aydın'da iki otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı Neslihan Dere (23), müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



F.B'nin kullandığı 09 DL 861 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Neslihan Dere'ye çarpmış, çarpmanın etkisiyle refüjün üzerinden karşı şeride savrulan Dere'ye A.B. idaresindeki 35 DKY 66 plakalı otomobil de çarpmıştı. Sürücüler gözaltına alınmıştı.

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