Aydın'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

18.05.2022 22:15
Aydın'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çine'den Aydın istikametine seyreden C. K. yönetimindeki 09 ADS 09 plakalı kamyon, sanayi sitesi kavşağında Mehmet Ü. yönetimindeki 09 LZ 349 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Ü, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Germencik'te minik sporculardan Kaymakam Gülenç'e ziyaret Germencik'te minik sporculardan Kaymakam Gülenç'e ziyaret Isparta Valisi Aydın Baruş görevine başladı Isparta Valisi Aydın Baruş görevine başladı
Kaynak: AA

Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:43 Ülkemizde 18 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, bin 443 yeni vaka tespit edildi
21:41 Gençlerin derbisinde galip taraf Galatasaray! Fenerbahçe'nin yediği gol sosyal medyada gündem oldu
21:40 Melih Gökçek'ten ilginç Mansur Yavaş iddiası: Elimde belgeler var, siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
21:16 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
21:14 Cristiano Ronaldo'nun yeni saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı! Dünyada sadece 126 tane var
20:21 Mesut Özil, kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Resmi açıklama menajerinden geldi
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan paylaştı: Atatürk Havalimanı'nın nasıl olacağına bir göz atalım
19:29 Damadın hareketi nikah törenine damga vurdu! Belediye Başkanı ve konuklar ne olduğunu anlayamadı
19:02 ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu değerlendirdi: Memnuniyetle karşıladık
18:50 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, İspanyol rakibini yenerek finale yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 22:22:09. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement