Aydın'daki trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'daki trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı - Son Dakika

Aydın'daki trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı

6 saat önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Aydın'daki trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı, System.String[]

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Aydın istikametine giden S.A. yönetimindeki 17 DU 665 plakalı otomobil, İncirliova Belediye Kültür Park mevkisinde önünde seyreden polis aracına çarptı.

Kazada, araçta bulunan polis memurları İ.Y. ve H.Ö. yaralandı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis memurlarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Araç sürücüsü S.A'nın ise gözaltına alındığı bildirildi.

İncirliova, Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:20 Kaynak: AA
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