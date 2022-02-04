Aydın'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İzmir'den Aydın istikametine giden Serdar Tavaslı yönetimindeki 09 AFL 537 plakalı çekici, ilçedeki tren garı karşısında Mehmet Kadı'nın kullandığı 09 ABF 743 plakalı ticari araca arkadan çarptı.
Kazada iki sürücünün yanı sıra ticari araçtaki Mehmet Efe Kadı yaralandı. Ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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