Aydın'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'da meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Huriye Kuruş'un kullandığı 42 M 6623 plakalı otomobil, Yunus Yerliyurt'un kullandığı 81 ED 656 plakalı otomobil ve Mustafa Yavuz yönetimindeki 09 M 7827 plakalı minibüs, Aydın- Denizli kara yolu Serçeköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı çarpıştı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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