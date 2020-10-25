Aydın'daki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile kızı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Eşini kaybeden Kemal Uşaklı ile çocukları Bilgehan ve Hüseyin Uşaklı, taziyeleri kabul etti.

Aydın 'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden anne ile kızı toprağa verildi.

Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz