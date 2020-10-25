Aydın'daki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile kızı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Aydın'da otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden anne ile kızı toprağa verildi.
Efeler ilçesindeki kazada hayatını kaybeden 49 yaşındaki anne Raziye Özlem Uşaklı ile 9 yaşındaki Elif Uşaklı'nın cenazeleri, Bey Camisi'ne getirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı törende, tabutları yan yana konulan anne ile kızın yakınları gözyaşı döktü.
Eşini kaybeden Kemal Uşaklı ile çocukları Bilgehan ve Hüseyin Uşaklı, taziyeleri kabul etti.
Kılınan namazın ardından cenazeler, Kemer Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kalfaköy Mahallesi'nde dün Raziye Özlem Uşaklı idaresindeki 09 HU 100 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanmıştı. Kazada otomobilde bulunan Raziye Özlem Uşaklı ile 9 yaşındaki kızı Elif Uşaklı yaşamını yitirmişti.
- Kaynak: AA
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