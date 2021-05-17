Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da son 2 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son 2 haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda 1 kilogram metamfetamin, 23 gram sentetik uyuşturucu, 38 gram esrar, 26 gram eroin, 5 gram kokain, 5 uyuşturucu hap ve 37 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.