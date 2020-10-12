Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 15 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 91 şüpheliden 15'inin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 5-11 Ekim'de farklı adreslere operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 91 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda ise 2,5 kilogram esrar, 223 gram metamfetamin, 6,5 kilogram kubar esrar, 89 gram kokain, 297 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.