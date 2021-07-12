Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

Aydın'da son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı.

Aydın'da son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-11 temmuz tarihlerindeki operasyonlarda 8 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramalarda 152 gram esrar, 129 gram metamfetamin, 20 gram sentetik uyuşturucu, 92 gram skunk ve 8 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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