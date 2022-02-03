Üye Girişi
Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

03.02.2022 16:58
Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Aydın'da son bir haftada gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı.

Aydın'da son bir haftada gerçekleşen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 24-31 Ocak tarihlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 108 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 191 gram kubar esrar, 623 gram metamfetamin, 900 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin, 2 uyuşturucu hap ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüphelilerden 101'i emniyet ve jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden ise 6'sı tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:25 Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık olan Şevval Şahin, gözyaşlarına boğuldu
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 17:05:08. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement