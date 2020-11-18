Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına altına alındı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi yakalandı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Uyuşturu ticareti yaptığı tespit edilen F.A. ve O.Ö. gözaltına alındı.
Adresteki aramada 163 gram metamfetamin ele geçirildi.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kuşadası ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda ise 6 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 153 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
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