Aydın'daki uyuşturucu operasyonu şüphelilerinden 1'ine tutuklama - Son Dakika

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, dün, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Güzelhisar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu eve aynı gün saat 16.30 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyon sırasında evde bulunan şüphelilerden biri polise baltayla saldırı girişiminde bulundu. Çıkan arbedede yaralanan şüpheli ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde yapılan aramalara özel eğitimli narkotik köpeği 'Tina' da destek verdi. Aramada 40 gram metamfetamin uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira Türk lirası, uyuşturucu kullanma aparatı, balta, tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi. Evdeki 3'ü kadın 10 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i polisteki işlemlerinin savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 2'si adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer Çağatay tutuklanırken, F.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.