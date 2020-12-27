Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

27.12.2020 18:37

Gelen son dakika haberine göre Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çeştepe Mahallesinde iki ev ve bir iş yerinde uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, "Tina" isimli narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 750 gram metamfetamin, 150 gram esrar, hassas terazi, tabanca ve fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.O. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Uyuşturucu, Narkotik, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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