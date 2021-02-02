Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan A.K. işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanırken A.K.Ş. ve A.O.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 56 gram metamfetamin ele geçirildi.

Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas, görevinden istifa etti

Eşini ve eniştesini öldürüp "Kafalarına ben sıktım" diyen şahıs, intihar etti