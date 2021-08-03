Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele grup amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı değerlendirilen İ.Y'yi takibe aldı.
Şüpheli İ.Y'nin birçok kişiye uyuşturucu sattığı belirlendi. Ekipler, şüpheliyi Çamlık Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
İ.Y'nin üst aramasında 82 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1070 lira ele geçirildi.
İşlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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