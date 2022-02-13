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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

13.02.2022 12:10
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Polis ekipleri, ilçe merkezindeki bir eve baskın düzenlendi. Baskında, 49,21 gram metamfetamin, 21,81 gram esrar, 2 pompalı tüfek, 2 hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 10 bin lira ile uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda A.Ç, R.D, O.S, V.G. ve N.H. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç, tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu, Germencik, Polis, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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