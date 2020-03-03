Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir otomobili takibe aldı.

Umurlu Mahallesi yakınlarında durdurulan 35 AH 6351 plakalı otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada, şüphelilerin iç çamaşırlarına gizlenmiş 82 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. ve B.A. mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:22 Kaynak: AA
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