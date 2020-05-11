Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, farklı adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, satışa hazır 40 gram eroin ele geçirilirken, iki şüpheli tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından, farklı adreslerde uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Pınarbaşı ve Sümer mahallelerindeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, satışa hazır 40 gram eroin ve 4 bin TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili K.G., S.K., H.İ.O. ve M.G. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.G. ve S.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, H.İ.O ile M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.