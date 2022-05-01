Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

01.05.2022 22:03

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltını alınan iki şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltını alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'dan Aydın'ın turistik ilçelerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine Germencik'in Alangüllü Mahallesi mevkisinde bulunan Aydın- İzmir Otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinde 34 BTS 955 plakalı aracı durdu.

Polis, narkotik detektör köpeği "Gece" ile araçta yapılan aramada koltuğa gizlenmiş 120 gram kokain ele geçirdi. İ.T. ve A.B'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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