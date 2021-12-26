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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

26.12.2021 18:23
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent girişinde takibe aldıkları otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Tina"nın da katılımıyla yapılan aramada 750 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobildeki A.D, S.D, E.Ç. ve N.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen A.D, S.D. ve E.Ç. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu, Narkotik, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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