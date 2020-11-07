Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Efeler'in Girne Mahallesi 2155 Sokak'taki bir evde uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar aldı.

İkamete düzenlenen operasyonda O.G, S.A, Ş.D. ve Ö.Ç. gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 25 gram satışa hazır hale getirilmiş metamfetamin ile 12 gram fişek tabir edilen esrar ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 zanlı tutuklandı.