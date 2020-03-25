Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Gözaltına alınan A.B, N.F, M.S.F. ve S.D işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Araçta yapılan aramada, bir çanta içerisinde 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kuştur mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

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