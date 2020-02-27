Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ve Germencik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama, System.String[]

Aydın'ın Efeler ve Germencik ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki ilçede, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.K, V.K, A.Y, A.A. ve C.K'yi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramada 25 gram sentetik uyuşturucu, 140 gram esrar, 24 uyuşturucu hap ve 1 tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, hamile olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğerleri zanlılar, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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