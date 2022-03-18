Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

18.03.2022 12:53
Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ş'nin (23) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine Kurtuluş Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Operasyonda A.Ş. ile S.P. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 8 gram metamfetamin, 5 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

S.P, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen A.Ş. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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