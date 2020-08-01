Aydın'daki yangın büyüyor - Son Dakika

Aydın'daki yangın büyüyor
Aydın Çine ilçesi Akçaova Mahallesinde öğle saatlerinde başlayan Orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
AYDIN - Aydın Çine ilçesinde saat 13.15 sıralarında başlayan orman yangını rüzgarın da şiddeti ile büyüyor.
Çine Akçaova Mahallesi Gökbel dağı eteklerindeki ormanlık alanda başlayan orman yangınına havadan 5 helikopter karadan 12 arazöz 5 su tankeri ve 2 dozer müdahale ediyor.
Bölgeye DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından dozer takviyesi yapılırken, yanan sahanın hemen alt kısmında bulunan Akçaova Mahallesi yerleşim alanına sıçramaması için ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.