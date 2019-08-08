Aydın'daki yangın korkuttu
1 saat önce
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evin mutfak bölümünde aspiratörden çıkan yangın korkuttu.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:51 Kaynak: İHA
'ın Efeler
ilçesindeki bir evin mutfak bölümünde aspiratörden çıkan yangın korkuttu.
Yangın, Mesudiye
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1643 sokaktaki üç katlı bir apartmanın üçüncü katında bulunan F.K'ya ait evin mutfağındaki aspiratör bir anda alev aldı. Bir anda bütün mutfağı kaplayan duman sonrası itfaiye ekiplerine haber verildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri olay yerine gelerek mutfaktaki yangını söndürerek, bütün eve yayılmasını önledi. Yangından dolayı evde maddi hasar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
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