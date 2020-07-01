Aydın'daki yangında 10 dekarlık alan zarar gördü - Son Dakika

Aydın'daki yangında 10 dekarlık alan zarar gördü

AYDIN'ın Karacasu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

AYDIN'ın Karacasu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında, 2 dekar orman ve 8 dekar zeytinlik tarım arazisi zarar gördü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında, kırsal Alemler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle çıktı. Bölgeden yükselen alevleri gören çevredekiler, durumu Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dekar ormanı ve 8 dekar zeytinlik tarım arazisi olmak üzere, toplan 10 dekarlık alan zarar gördü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Karacasu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 19:43 Kaynak: DHA

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