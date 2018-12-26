Aydın'daki Yangında Bir Ev Kullanılmaz Hale Geldi
1 saat önce
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında bir ev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Aydın
'ın Efeler
ilçesinde çıkan yangında bir ev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ata Mahallesi
657 sokakta bulunan iki katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı. Tavandaki elektrik kablosundan çıktığı tahmin edilen yangın bir anda bütün evi sardı. Ev sakinleri yangını söndürmede başarısız olunca hemen itfaiyeye haber verildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük uğraş verirken, yangın bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan M.K, E.K, S.K ve T.K yangından yara almadan kurtulurken, dumandan etkilenen S.K olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavisi yapıldı. Ev sakinlerinin büyük üzüntü yaşadığı yangın sonrası nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:56 Kaynak: İHA
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