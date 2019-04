Aydın'dan AK Parti Teşkilatına Veda Ziyareti

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde görev süresini tamamlayan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas il Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın veda ziyaretleri kapsamında ilk olarak AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu'ya ziyarette bulundu.



Aydın, "Seçim çalışmalarındaki başarınız ve gayretlerinizden dolayı sizleri tebrik ediyoruz. Belediye başkanı olduğumuz günden bu sürece kadar verdiğiniz destek, katkı ve pozitif enerjiden dolayı da kurumum ve şahsım adına teşekkür ediyoruz. Partimize olan bağlılığımız, desteğimiz her zaman, ihtiyaç duyulan her alanda, her noktada elbette devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Aydın'ın AK Parti'ye ve Sivas'a büyük hizmetler yaptığını belirten Aksu ise, "Allah sizlerden razı olsun. Partimizin kurucu il başkanısınız biz de sizin yönetiminizde görev aldık. Bu mücadeleye beraber atıldık. Daha sonra 10 yıl boyunca Sivasımıza büyük hizmetler yaptınız, büyük yatırımlar yaptınız. İnşallah bundan sonraki süreçte de Hilmi başkanımızla Sivas hizmet çıtasını daha yükseklere taşıyacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.



Ardından Kadın Kolları İl Başkanlığı'na geçen Aydın, burada Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat ve partili kadınlarla bir araya geldi.





AK Parti Milletvekili Semiha Ekinci de ziyarette, şunları kaydetti:



"Ben milletvekili adaylarımızdan, ben de dahil daha çok çalıştığınıza bizzat şahidim. Bizlerden daha fazla bu dava için, bu parti için, bu memleket için çalıştınız, hizmetlerinize şahidiz. Kadın kolları başkanlığım dönemimde arkadaşlarımızın birlik beraberlik ile çalışmalarımız yönündeki desteklerinize teşekkür ediyoruz. Milletvekili seçildiğimiz o dönemde tüm emeklerinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. "



Son olarak Merkez İlçe Başkanlığı'na geçen Aydın, İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu ve teşkilat üyeleri ile bir süre sohbet etti.

