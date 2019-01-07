Son Dakika Haberleri: Aydın'dan Anadolu'nun Yıldızları Geçti

Aydın'dan Anadolu'nun Yıldızları Geçti

13 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü 2018 – 2019 sezonu faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Ege Bölgesi Badminton Grup müsabakaları Efeler Atatürk Spor Salonunda 04 – 06 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarla tamamlandı.

Aydın'dan Anadolu'nun Yıldızları Geçti, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü 2018 – 2019 sezonu faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Ege Bölgesi Badminton Grup müsabakaları Efeler Atatürk Spor Salonunda 04 – 06 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarla tamamlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Ege Bölgesi Badminton Grup Müsabakaları 10 ilden 20 takımın (kız-erkek) katılımıyla tamamlandı.

Aydın, Afyon, Bilecik, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Balıkesir, Muğla ve Uşak illerinden yaklaşık 100 sporcunun katılım gösterdiği Badminton Anadolu Yıldızlar Ligi Ege Grup Müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.

Aydın çeyrek finale yükseldi

Aydın'ı Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Ege Grup Müsabakalarında temsil eden "Aydın Badminton Karma Takımı" hem erkeklerde hem de kızlarda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Grup birinciliği elde eden erkek takımımız ve grup ikinciliği elde eden kız takımımız 08 – 10 Şubat 2019 tarihleri arasında Sakarya'da gerçekleştirilecek olan çeyrek finallerde mücadele etme şansı yakaladı.

ANALİG Badminton Ege Grup Müsabakaları sonucunda kız kategorisinde çeyrek finale çıkmaya hak kazanan il takımları; İzmir, Kütahya, Manisa, Aydın, Muğla ve Eskişehir oldu. Erkekler kategorisinde ise İzmir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Aydın ve Denizli karma takımları çeyrek finale çıkma hakkı kazandılar.

İl Müdürü Ökkeş Demir Madalya Takdim Etti

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir Efeler Atatürk Spor Salonunda tamamlanan grup müsabakalarından ardından ödül törenine katılarak derece elde eden takımlara madalya, başarı belgesi ve dereceye giremeyen takımlara katılım belgesi takdim etti. İl Müdürü Ökkeş Demir'in yanı sıra Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri de ödül törenine katılarak sporculara madalya takdim ettiler. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:10 Kaynak: İHA

Spor
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