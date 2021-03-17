Aydın'dan Çanakkale'ye gönül köprüsü - Son Dakika

Aydın'dan Çanakkale'ye gönül köprüsü

17.03.2021 10:46
Aydın'dan Çanakkale'ye gönül köprüsü, System.String[]

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Kavaklı-Kabaca İlkokulu öğrencileri okul bahçesinden kendi elleriyle topladıkları portakalları, 18 Mart Çanakkale Zaferini anmak maksadıyla, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan Yeniköy İlkokulu'ndaki öğrencilere gönderdi.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Kavaklı-Kabaca İlkokulu öğrencileri okul bahçesinden kendi elleriyle topladıkları portakalları, 18 Mart Çanakkale Zaferini anmak maksadıyla, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan Yeniköy İlkokulu'ndaki öğrencilere gönderdi. Efe Torunlarının gönül köprüsü kurduğu kendileri gibi şehit torunu olan arkadaşları da gelen hediye ve mektuplara kayıtsız kalmayarak çektikleri videolarla teşekkür mesajları gönderirken, miniklerin bu davranışı yürekleri ısıttı.

Okul bahçelerinde bulunan kendilerinin bakımını yapıp suladıkları portakalları elleri ile tek tek toplayan Sultanhisar Kavaklı-Kabaca İlkokulu öğrencileri, duygularını ileten mektuplarla birlikte kargo ile Çanakkale Gelibolu Yeniköy İlkokulundaki arkadaşlarına ulaştırdı. Yaklaşık 2 yıl önce başlattıkları sosyal sorumluluk projesi olan 'Kardeşimde tatsın, geleceğe umutla baksın' gönül köprüsü projesini bu kez büyük dedeleri ile aynı kaderi paylaşan Çanakkale şehitlerinin torunları Gelibolu'daki yaşıtları ile gerçekleştirdi. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini anma günü kapsamında 250 bin şehidin aziz hatıralarını yad ederek vefa örneği sergileyen ilkokul öğrencileri büyük gurur yaşatırken, bu davranış yüreklere dokundu. Daha önce de Türkiye'nin farklı illerindeki yaşıtları ile gönül köprüsü kuran ve yetiştirdikleri meyveleri onlarla paylaşan öğrencilere öğretmenleri de büyük destek verdi. Çanakkale Türküsü söyleyerek Gelibolu'daki arkadaşlarına armağan eden öğrenciler Efeler diyarı Aydın'dan selam göndermeyi de ihmal etmedi.

"Gelibolu'dan teşekkür mesajı"

Gönül köprüsünü karşılıksız bırakmayan Gelibolu Yeniköy İlkokulu öğrencileri de teslim aldıkları portakallarla birlikte mektuplara cevap olarak teşekkür mesajı gönderdi. Sultanhisar'daki gibi 65 öğrencisi bulunan okulda büyük sevinç yaşandığı gözlendi. 'Şehitler diyarı Gelibolu'dan Efeler diyarı Aydın'a selam olsun' diyerek mesaj gönderen öğrenciler Aydın'da da aynı coşkuyu yaşattı.

'Kardeşimde tatsın' projesi

Okul Müdürü Ahmet Tokkaya, öğrencilerine paylaşmayı ve sevgiyi aşılamak istediklerini ifade ederek, "18 Mart Çanakkale şehitleri haftasında hem şehitlerimizi vefa ile anmak hem de onların şahsında oradaki öğrenci kardeşlerimizi sevindirmek için okulumuz bahçesinde yetiştirip, öğrencelerimizle tek tek topladığımız portakalları Gelibolu'daki ilkokul öğrencileri ile paylaşmak istedik. Hem Çanakkale'yi anlattık hem şehitlerimizi andık hem de oradaki öğrencileri sevindirmiş olduk. 'Kardeşimde tatsın' projesi Sultanhisar'dan Türkiye'nin 7 bölgesine yayılan bir iyilik hareketi ve bir değerler eğitimi projesidir. Projemiz ile okulumuz bahçesinde yetiştirip gönderdiğimiz Mandalina ve portakallarla hem kendi öğrencilerimize hem de gönderim yaptığımız öğrencilerde elindekini paylaşmayı, bir insanı sevindirmeyi, yetiştirdiği üründen vermeyi, iyilik yapmayı yaparak-yaşayarak öğretmeyi ve kavratmayı amaçlıyoruz. Kardeşlik hukukuna, ülkemizin birlik beraberliğine, ülkemizin farklı bölgelerini tanımaya, ilimizi tanıtmaya katkı sağlıyoruz" dedi.

"Paylaşmak, iyilik yapmak bizim en önemli değerimiz"

Müdür Tokkakaya, "Biz Çanakkale Savaşı'nda yarım ekmeği arkadaşı ile bölüşmüş bir neslin torunlarıyız. Paylaşmak, iyilik yapmak bizim yanımızda olan değerler. Bu değerlerimizi projemiz ile yaşanır hale getiriyoruz. Hem diğer bölgelerdeki öğrencilerde hem de kendi öğrencilerimizde iyilik yapma, bir insanı sevindirme duygularını yaşamalarını sağlıyoruz. Elimizdeki bu nimetleri, imkanları olmayanlarla paylaşarak paylaşmanın mutluluğunu tadıyoruz. Ayrıca Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi dersleri gibi derslerde ülkemizin farklı bölgelerini daha yakından tanıyarak oradaki öğrencilerle gönül köprüsü, kardeşlik bağları kurmuş oluyoruz. Son iki yılda yapmış olduğumuz projelerimizle ülkemizin dört bir yanından 3 bine yakın öğrenciye okulumuzun ürünlerinden ulaştırarak kardeşlik köprüsü kurduk kurmaya devam ediyoruz. Bu duygularla aziz şehitlerimizi vefa ile anıyoruz. 'Çanakkale geçilmez kardeşlik unutulmaz' diyoruz" diye konuştu.

"Çocuklardan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na çağrı"

Öğretmenlerinden sıklıkla dinledikleri fakat hayatlarında hiç gitmedikleri Çanakkale'ye gitmek istediklerini ifade eden Kavaklı-Kabaca İlkokulu öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na seslenerek çağrıda bulundu. - AYDIN

Aydın'dan Çanakkale'ye gönül köprüsü
Aydın'dan Çanakkale'ye gönül köprüsü
Aydın'dan Çanakkale'ye gönül köprüsü
Aydın'dan Çanakkale'ye gönül köprüsü
Aydın'dan Çanakkale'ye gönül köprüsü
Aydın'dan Çanakkale'ye gönül köprüsü
Aydın'dan Çanakkale'ye gönül köprüsü
Aydın'dan Çanakkale'ye gönül köprüsü
Aydın'dan Çanakkale'ye gönül köprüsü
Aydın'dan Çanakkale'ye gönül köprüsü
Aydın'dan Çanakkale'ye gönül köprüsü

Sultanhisar, Çanakkale, Aydın, Okul, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Aydın'dan Çanakkale'ye gönül köprüsü - Son Dakika


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