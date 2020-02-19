Aydın'dan, Elazığ ve İdlib'e 28 tırlık yardım malzemesi konvoyu yola çıktı - Son Dakika

Aydın'ın 17 ilçesinde "Bir Aradayız, İblid'in Yanındayız" yardım kampanyası kapsamında toplanan 28 tırlık insani yardım malzemeleri düzenlenen törenle Elazığ ve İdlib'e gönderildi.



Elazığ depreminde zarar gören vatandaşlara ve Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan olaylar nedeniyle zor durumda kalan Suriyelilere ulaştırılmak üzere, Aydın'a bağlı 17 ilçeden çeşitli insani yardım malzemelerinden oluşan 28 tırlık yardım malzemesi toplandı. Toplanan 28 tırlık yardım malzemesinin gönderilmesi için Efeler Kurtuluş Mahallesi'ndeki eski otobüs garajında uğurlama töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması ile devam etti. Vali Köşger konuşmasının ardından yardım kampanyasına destek veren sivil toplum kuruluşu temsilcilerine plaket takdim etti. Törenin ardından 28 tırlık yardım konvoyu yapılan dualar eşliğinde Elazığ ve İdlib'e gitmek üzere yola çıktı.



Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger törende yaptığı konuşmada, "Bu topraklarda yaşayan bu coğrafyada yaşayan insanlar kadar, dünyada istiklalin egemenliğin, bağımsızlığın, hürriyetin kıymetini kimse bilemez. Biz tarihin çeşitli evrelerinde, çeşitli ateşten, sınavlardan geçerek bu günlere geldik. Biz hak edilmiş bir özgürlüğü, hak edilmiş bir bağımsızlığı, hak edilmiş bir vatanda, her bir karışı kanla sulanmış bu aziz vatanda yaşıyoruz ve şunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Biz buradaki yiğitçe düşümüz sürdürmezsek, en ufak bir sendelemede dünyanın sırtlanları, dünyanın emperyalistleri, dünyanın geri kalan bölgelerinde nasıl mazlum milletlere çullanıyorlarsa bize de çullanmaya hazır bekliyorlar. Gönül coğrafyamızdaki insanlara el uzatmamız ve orada tahkimat hatları inşa etmemiz, oranın insanını sağlam tutmamız, bizim ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği açısından çok önemli. Bunu fark eden Aydınlılar bugün bu muhteşem manzarayı ortaya çıkardılar. Aydınlıların bu hamiyetperverliğine bu cömertliğine bu kardeşliğine bu dayanışmasına, ne kadar şükran sunsak, ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.



Törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN