Aydın'dan Erzurum'a mandalina tadında kardeşlik köprüsü - Son Dakika
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Aydın'dan Erzurum'a mandalina tadında kardeşlik köprüsü

6 saat önce

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ilkokul öğrencileri, okulun bahçesinden topladıkları mandalinaları, "Kardeşim de tatsın, geleceğe umutla baksın" projesi kapsamında Erzurum'daki bir ilkokula gönderdi.

Aydın'dan Erzurum'a mandalina tadında kardeşlik köprüsü, System.String[]

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ilkokul öğrencileri, okulun bahçesinden topladıkları mandalinaları, "Kardeşim de tatsın, geleceğe umutla baksın" projesi kapsamında Erzurum'daki bir ilkokula gönderdi.

Sultanhisar Kabaca İlkokulu Müdürü Ahmet Tokkaya, 10 yıl önce göreve başladığı okulun bahçesindeki bakımsız 5 mandalina ağacının bakımını yaptı ve 20 ağaç daha dikti. Yıllar içinde öğrencilerin bakımı ve ilgilenmesiyle büyüyen ve yılda yaklaşık 500 kilogram ürün veren ağaçlar öğrencilerin vitamin kaynağı oldu. Tokkaya, ürünün fazla olmasından dolayı uzak illerde eğitim gören öğrencilerin de yetiştirdikleri mandalinalardan tatması için "Kardeşim de tatsın, geleceğe umutla baksın" projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında bahçeye giren öğrenciler, mandalinaları tek tek toplayıp kolilere koydu. Toplanan ürünler, Erzurum Yakutiye ilçesindeki Edip Somunoğlu İlkokulu öğrencilerine bir otobüs firmasıyla gönderildi. Meyveleri alan alan öğretmen ve öğrenciler, çektikleri bir video ile teşekkür etti.

"Yaparak yaşayarak öğrenmelerini amaçladık"

AA muhabirine açıklama yapan Tokkaya, projenin bir iyilik hareketi olduğunu söyledi. Öğrencilere birlik ve beraberlik duygusunu aşılamaya çalıştıklarını aktaran Tokkaya, "Bu meyvelerin daha değerli bir paylaşım ağında bulunması için bir proje geliştirmeye karar verdik. Bu projedeki çocuklarımızın küçük yaştan itibaren paylaşmayı, iyilik yapmayı, elindekini bölüşmeyi ve bir başkasını sevindirmeyi öğrenmelerini amaçladık." dedi.

Çocukların projeyi çok önemsediğini, büyük mutluluk yaşadığını, öğrencilerinin kendisine gelecek yıl mandalinaları otobüsle değil bizzat götürmek istediklerini söylediklerini ifade eden Tokkaya, "Çocukların en büyük isteği Erzurum'a gidip kendileri vermek çünkü bizim çocuklarımız da çok kar gören çocuklar değil. Belki onlar da o duyguyu tadarlar." dedi.

"Kardeşlik köprüsü kuruyoruz"

Okulun 4. sınıf öğrencisi Meryem Bora, Erzurum'daki arkadaşlarına böyle güzel bir proje kapsamında meyve gönderdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Halil İbrahim Harmanoğlu da "Kendi ellerimizle teker teker topladık. Kutulara koyduk ve paketledik. Erzurum'daki arkadaşlarımız bizim topladığımız meyveleri yesin, beğensin, sevsin ve bizi hatırlasınlar. Böylece kardeşlik köprüsü kuruyoruz." diye konuştu.

Damla Yıldırım ise paylaşmanın önemli bir şey olduğuna dikkati çekerek örnek olacak bir çalışmaya imza attıklarını dile getirdi.

Sultanhisar, Erzurum, Aydın, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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