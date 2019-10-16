Son Dakika Haberleri: Aydın'dan gelip hasmını Tarsus'ta öldürdü
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'dan gelip hasmını Tarsus'ta öldürdü

Aydın'dan gelip hasmını Tarsus'ta öldürdü

24 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi hasmı olduğu iddia edilen şahsı öldürdü.

Aydın'dan gelip hasmını Tarsus'ta öldürdü, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi hasmı olduğu iddia edilen şahsı öldürdü.


Olay, Yunus Emre Mahallesi Hayvan Pazarı'nda meydana geldi. Aydın'dan sabah 07.00 sıralarında Tarsus'taki hayvan pazarına gelen F.Y. (69) adlı şüpheli Kemal Öztunç'u aramaya başladı. F.Y. belindeki silahı çıkararak havyan pazarındaki kafeteryada Kemal Öztunç'a (66), rastgele ateş etti. Bir şarjörü Kemal Öztunç'un üzerine boşaltan şüpheli ikinci şarjörü de takıp olay yerinden uzaklaştı. Kemal Öztunç olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada, bir bahçe içerisinde saklanan F.K.'yi suç aleti ile birlikte yakaladı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Tarsus, Mersin, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:44 Kaynak: İHA
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