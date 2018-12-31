Aydın'dan Kasım Ayında 76 Milyonluk İhracat Yapıldı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın 2018 yılı Kasım ayı ihracatı, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 76 milyon 313 bin 289 dolar, ithalat ise yüzde 41,8 azalarak 15 milyon 534 bin 149 dolar olarak gerçekleşti.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın 2018 yılı Kasım ayı ihracatı, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 76 milyon 313 bin 289 dolar, ithalat ise yüzde 41,8 azalarak 15 milyon 534 bin 149 dolar olarak gerçekleşti.



Kasım ayı dış ticaret rakamlarını değerlendiren AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, "Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2018 yılı Kasım ayında, 2017 yılının aynı ayına göre % 9,4 artarak 15 milyar 529 milyon dolar, ithalat % 21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin Kasım ayında dış ticaret açığı % 89,8 azalarak 651 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Kasım ayında % 69,1 iken, 2018 Kasım ayında % 96'ya yükseldi. Ülkemizin son 12 aylık performansını 2017 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık % 7 artarak 168 milyar 31 milyon dolar, ithalat yaklaşık % 1,8 azalarak 229 milyar 589 milyon dolar olmuştur. Kasım ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı % 93'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı % 4.2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 36,3, orta düşük teknoloji ürünlerin payı % 26,9 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 32,6 olmuştur. Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı % 78,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2018 Kasım ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı % 15,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı % 42,4, orta düşük teknolojili ürünlerin payı % 31,4 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise % 10,8'dir" dedi.



Aydın'ın Kasım ayı ihracat ce ithalat rakamlarını değerlendiren Şahin, "İlimizde 2018 yılı Kasım ayı ihracatı, 2017 yılının aynı ayına göre % 1,3 azalarak 76.313.289 dolar, ithalat % 41,8 azalarak 15.534.149 dolar olarak gerçekleşerek ihracatta 23. sırada, ithalatta ise 30. sırada yer almıştır. 2018 Kasım ayı itibarıyla İlimizin, Türkiye'nin toplam ihracat ve ithalatından aldığı pay sırasıyla, % 0,49 ve % 0,10 olarak gerçekleşmiştir. İlimizin Kasım 2018'deki 92 Milyon dolarlık dış ticaret hacmi ise Türkiye'nin toplam dış ticaret hacminin % 0,29'unu oluşturmaktadır. Türkiye 2018 Kasım ayı itibarıyla 651 Milyon dolarlık dış ticaret açığı verirken, Aydın 61 Milyon dolarlık dış ticaret fazlası vermiştir. Kasım ayında Türkiye için ihracatın ithalatı karşılama oranı % 96 iken Aydın için bu oran % 491 olmuştur.



İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 729.232.679 dolar, 2017 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 704.327.958 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık % 3,5 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2017 yılında ithalatımız 258.221.191 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 261.960.432 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık % 1,4 arttığı görülmektedir.



Kasım ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın %0,17'si yüksek teknolojili ürünler, %29,64'ü orta yüksek teknoloji ürünler, %4,86'sı orta düşük teknolojili ürünler ve %65,33'ü düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur. Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın %1,46'sı yüksek teknolojili ürünler, %42,72'si orta yüksek teknolojili ürünler, %22,18'i orta düşük teknolojili ürünler ve %33,63'ü düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur.



2018 yılı Kasım ayında İlimiz 3'ü farklı serbest bölgeler olmak üzere, 101 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. Bu ülkeler içerisinde en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 20 ülkenin toplam ihracatımızdan aldığı pay % 73,2 olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla İtalya, İspanya, Çin, ABD, Hollanda, Almanya, Fransa, Vietnam, Rusya Federasyonu ve Irak oldu. Bu 10 ülkeye toplam ihracatımızın % 57,4'ü yapılmıştır. Aydın'dan yapılan ihracatın Kasım ayı dağılımına bakıldığında, % 69,4'ü imalat sanayi, % 19,6'sı madencilik ve taş ocakçılığı ve % 11,1'i tarım ve ormancılık tarafından yapıldı. Sektörel olarak Kasım ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Gıda ürünleri ve içecek 23.941.029 dolar, ikinci sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 14.923.161 dolar, üçüncü sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 11.464.304 dolar, dördüncü sırada Tarım ve hayvancılık 8.448.913 dolar ve beşinci sırada ise Motorlu kara taşıtı ve römorklar 7.297.799 dolar ile yer almaktadır" dedi. - AYDIN

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