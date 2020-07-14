Aydın'dan yılın 12 ayı incir ihracatı yapılıyor - Son Dakika

Germencik Tariş İncir Birliği Başkanı Mustafa Bircan, yılın 12 ayı incir ihracatının devam ettiğini söyledi.

Bircan, gazetecilere, bu sezon hava şartlarının istenilen şekilde gitmesi durumunda incirde geçen seneki kalitenin yakalanacağını belirtti.

Yılın 12 ayı incir ihracatı yaptıklarını aktaran Bircan, yeni sezondan umutlu olduklarını, üreticinin yüzünün bu yıl da güleceğini ifade etti.

Bircan, "Dünyanın en kaliteli inciri Aydın'da yetişmektedir. Ürünlerin yüzde 85'i ihraç ediliyor. Dolayısıyla her şey yolunda giderse satıldığı zaman 200 ila 350 milyon dolar arası ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz. Yine aynı şekilde sezonda tüm sektörleri de dahil edersek 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.