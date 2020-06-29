AYDIN Danimarka'da boşandığı eşinden çocuklarını kaçırınca başına gelmeyen kalmadı - Son Dakika

Danimarka'da boşandığı eşinden çocuklarını kaçırınca başına gelmeyen kalmadı

DANİMARKA'da uzun yıllar çalıştıktan sonra 4 yıl önce kesin dönüş yapmak isteyen gurbetçi Adil Halaç, bu isteğini kabul etmeyen eşinden boşanıp, velayetleri annelerinde olan iki çocuğuyla Türkiye'ye tatile geldi bir daha da geri dönmedi. Bu nedenle hakkında sarı bülten çıkarılan Halaç'ın çocukları 2018 yılında yetkililerce annesine verilme üzere Danimarka Büyükelçiliğine teslim edildi. Çocuklarını görmek için yola çıkan Halaç, sınırda Bulgaristan polisince yakalandı, teslim edildiği Danimarka'da 2 yıl hapis yattı. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan Mehmet Halaç, kardeşinin cezasını tamamlamasına rağmen 2 aydır pandemi nedeniyle sınır dışı edilmeyip, Danimarka'da cezaevinde tutulduğunu belirtip, yetkililerden yardım istedi.

30 yıl Danimarka'da oto lastiği satış ve tamir dükkanı işleten Adil Halaç, 4 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yapmak istedi. Ancak, 4'ü ilk evliliğinden olan 6 çocuk babası Halaç'ın kesin dönüş fikrine eşi Ayşe Karar karşı çıktı. Bunun üzerine Halaç, eşine dava açıp, boşandı. Mahkeme çiftin çocukları 8 yaşındaki Meryem ve 11 yaşındaki Hasan'ın velayetini annelerine verdi. Halaç, boşandığı eşinin de rızasını alarak iki çocuğunu da yanına alıp, tatil amacıyla memleketi olan Aydın'ın Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi'ne geldi. Ancak, bir daha geri dönmedi. Bunun üzerine Ayşe Karar, boşandığı eşi hakkında mahkeme kararına karşı çıkıp, çocuklarını kaçırdığı gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme, Halaç hakkında sarı bülten ile yakalama kararı çıkardı. 2018 yılı Eylül ayında, Halaç'ın şehir dışında olduğu bir gün Danimarka polisi, Kuyucak Jandarma Komutanlığı ekipleri ile iki çocuğu okullarından alıp, Danimarka Büyükelçiliği yetkililerine teslim etti. Eve döndüğünde çocuklarını bulamayan Halaç, büyük şok yaşadı. Çocuklarını özleyen Halaç, 2 ay sonra Danimarka'ya gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Kapıkule Sınır Kapısı'nı geçtikten sonra Bulgar polisi tarafından gözaltına alındı.

Tutuklanan Halaç, burada 45 gün cezaevinde tutuldu. Daha sonra Halaç, Danimarka polisine teslim edildi. Burada cezaevine konulan Halaç, 2 yıllık hapis cezasını geçen Nisan ayında tamamladı. Cezasını tamamlayan Halaç, iddiaya göre, pandemi nedeniyle başka bir cezaevine nakledildi.

KARDEŞİNİN İADESİNİ BEKLİYOR

Kuyucak'ın Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan emekli imam olan ağabeyi Mehmet Halaç, kalp hastası olan kardeşi Adil Halaç'ın cezasını tamamlamasına rağmen 2 aydır Danimarka'da cezaevinde sınır dışı edilmek üzere tutulduğunu ileri sürüp, "İki gün önce kendisiyle telefonda görüştük. Bana, 'Çok kötüyüm, buradan sağ salim gelebilecek miyim bilemiyorum. Hakkını helal et' dedi. Kendisini teselli etmeye çalıştım. Ancak sesinden sağlık durumunun kötü olduğu anlaşılıyordu. Aynı gün konsoloslukla görüşüp, kardeşimin iadesinin hızlandırılmasını istedim. Konsolosluk yetkilileri ise 15 Haziran 2020 tarihinde THY'nın yurt dışı uçuş tarifelerinin ve saatlerini Danimarkalı yetkililere bildirdiklerini söylediler. Ancak, şu ana kader bir şey çıkmadı, haber bekliyoruz" dedi.

'GÖNDERİLMEDEN ÖNCE ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞTÜRÜLSÜN'

Kardeşinin Türkiye'ye gönderilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediğini belirten ağabey Halaç, "Dışişleri Bakanımız ve diğer yetkililerden de devreye girerek kardeşimin Türkiye'ye gönderilmesini sağlamalarını bekliyorum. Anneleri çocuklarını babalarına göstermez. İadesi öncesinde kardeşimin çocuklarıyla görüşmesinin sağlanmasını da istiyoruz" dedi.

Kardeşinin çocuklarını görmek için yurt dışına çıkmadan önce Nazilli 1'inci Aile Mahkemesi'nde açtığı davanın da halen sürdüğüne dikkati çeken Halaç, "Nazilli Mahkeme, geçen 20 Nisan'da görülen duruşmada, Danimarka'daki mahkemeden belge istedi. Ancak, halen cevap bekleniyor. Bu süreçte Kopenhag Kriterleri gereği çocukların Danimarka'da yaşayan annelerinde kalmaları gerekiyor" diye konuştu.