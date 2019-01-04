Son Dakika Haberleri: Aydın'de Kalp Hastası Bebek Hava Ambulansıyla İstanbul'a Nakledildi

Aydın'de Kalp Hastası Bebek Hava Ambulansıyla İstanbul'a Nakledildi

1 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 günlük bebek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hava ambulansıyla İstanbul'a gönderildi.

Aydın'de Kalp Hastası Bebek Hava Ambulansıyla İstanbul'a Nakledildi, System.String[]
Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 günlük bebek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hava ambulansıyla İstanbul'a gönderildi.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen Sultan İncekaya'nın yapılan tetkikler sonucunda kalp rahatsızlığı olduğu tespit edildi.

Bebeğin tedavisi için İstanbul'da bir hastaneye gönderilmesi kararlaştırıldı.

Bebek, önce bir kuvöz içerisinde ambulansla Adnan Menderes Havaalanı'na oradan da Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansıyla İstanbul'a gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:50 Kaynak: AA

Bebek, İstanbul, Aydın, Güncel
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