Aydın'dan Köşk istikametine gitmek isteyenler dün öğleden akşama kadar ciddi bir trafik sorunu ile karşı karşıya kaldı. Umurlu 'dan Aydın'a kadar uzanan arak kuyruğunun yoldaki bakım onarım çalışmasından kaynaklandığı öğrenilirken yoldaki bakım onarım çalışmasının tamamlanması ile trafik normale döndü. - AYDIN

Kaynak: İHA

Denizli, Tragger, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

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