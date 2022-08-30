Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

30.08.2022 17:54
Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Aydın-Denizli karayolunda gerçekleştirilen yol tamiratı nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Aydın- Denizli karayolunda gerçekleştirilen yol tamiratı nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 5 kilometrelik yolu yaklaşık 40 dakikada aşmak zorunda kalan vatandaşlar çalışmalar sırasında alternatif güzergah oluşturulmasını ve bakım onarım çalışmasının trafiğin sakin olduğu saatlerde yapılmasını istedi.

Aydın'dan Köşk istikametine gitmek isteyenler dün öğleden akşama kadar ciddi bir trafik sorunu ile karşı karşıya kaldı. Umurlu'dan Aydın'a kadar uzanan arak kuyruğunun yoldaki bakım onarım çalışmasından kaynaklandığı öğrenilirken yoldaki bakım onarım çalışmasının tamamlanması ile trafik normale döndü. - AYDIN

YORUMLAR
500
Park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi Park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi Giresun'da trafik kazası: 13 yaralı Giresun'da trafik kazası: 13 yaralı
Kaynak: İHA

Denizli, Tragger, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 Hindistan'da şaşkınlık yaratan gelenek! Eve temizliğe giden hizmetçiler, bekar erkeklerle ilişkiye giriyor!
16:42 Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in düğününde çekilen toplu fotoğrafı küfürle paylaştı
16:36 TEM Otoyolu'nda feci kaza! 6 araç birbirine girdi: 8 yaralı
16:27 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek birileri için ayıp olabiliyor
16:17 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban'ın kaçış planı ortaya çıktı!
15:47 Manchester United, dudak uçuklatan bonservis bedeliyle Antony'i transfer etti
15:44 Mersin'de cenaze töreninde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada toplam 6 kişi yaralandı
15:42 Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in yakalandığı "Brain" operasyonundan yeni ayrıntılar! Özel eşyalarına el konuldu
15:40 CHP lideri Kılıçdaroğlu, gençlere mesaj gönderdi: Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız
15:33 Braga, Serdar Saatçi'nin peşinde! Portekizliler cazip teklif sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2022 17:54:41. #1.12#
SON DAKİKA: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement