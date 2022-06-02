Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2023'te bitirilmesi hedefleniyor - Son Dakika
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Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2023'te bitirilmesi hedefleniyor

02.06.2022 14:21
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2023'te bitirilmesi hedefleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nu 2023 yılında, Denizli Çevre Yolu'nu ise bu sene tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın- Denizli Otoyolu'nu 2023 yılında, Denizli Çevre Yolu'nu ise bu sene tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, Denizli Çevre Yolu'ndaki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, kara, hava, deniz ve demir yollarında reform niteliği taşıyan projeleri sürdürdüklerini kaydetti.

Türkiye'nin çok büyük ve geleceği çok parlak bir ülke olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmek vizyonumuz doğrultusunda, cesur ve kararlı adımlarımıza aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemizin merkezinde bulunduğu kuzey-güney, doğu-batı eksenli, yeni ticaret rotaları bizlere oyun kurucu bir rol üstlenme fırsatı tanıyor. Bölgemizde bir lojistik süper güç olmamız ve yeni İpek Yolu'nun kalbinde yer alan coğrafyamızda dünya ticaretine hükmeden bir konuma gelmemiz an meselesi. Bunun için sürekli olarak proje geliştirmek ve yatırım yapmak durumundayız. Böylece önümüze çıkacak ticari fırsatlara hazır olacağız."

Karaismailoğlu, alternatif sermaye modeli üretemeyen kısır zihinlerle hiçbir işin bitirilemediğinin görüldüğünü ifade ederek, "Bizse milletimiz yıllarca beklemesin, ili, ilçesi, köyü kalkınsın diye projelerimizi hızlıca sonuçlandırıyoruz." dedi.

Türkiye genelindeki yatırımların yanında Denizli'ye her alanda katkı sağlayan ulaşım hizmetlerine imza attıklarını anlatan Karaismailoğlu, son 20 yılda Denizli'nin ulaşım ve iletişim hizmetleri için 10 milyar 865 milyon liranın üzerinde yatırım yaptıklarını aktardı.

Karaismailoğlu, Denizli Çevre Yolu'nun 18 kilometrelik birinci kesimini bölünmüş yol standardında hizmete açtıklarını hatırlatarak, çevre yolunun ikinci kesiminde çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Çift tüp ve 2 bin 640 metre uzunluğundaki Honaz Tüneli'nin binder seviyesinde olduğunu bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Cankurtaran Kavşağı'nın yapılacağı alanda kültür varlıklarına rastladık. Söz konusu alanda revize projeleri vakit kaybetmeden hazırladık ve kesinleştirdik. Yeni imalatları yaparak ön hazırlıklarını halledip, kavşağımızı ve tünelimizi en kısa zamanda hizmete açacağız. Projenin gerçekleşme oranı yüzde 86'yı geçmiştir. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir."

Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu için önemli toplantılar yaptıklarını aktararak, "Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamını 2023 yılı içinde bitirmek, Honaz Tüneli'nin de içinde bulunduğu çevre yolunun tamamını da inşallah bu yıl içerisinde, daha kışa kalmadan tamamlamak üzere bütün yüklenici firma, Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma arkadaşlarımızla antant kaldık. Bundan sonra sonuçlarını almak için takiplerini yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, İpek Yolu, Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2023'te bitirilmesi hedefleniyor - Son Dakika


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