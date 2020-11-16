Aydın-Denizli Otoyolu'nun temel atma töreni - Son Dakika

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması
AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız'ın konuşması
AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un konuşması,
Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in konuşması
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un konuşması
KİT Komisyon Başkanı Mustafa Savaş'ın konuşması
Ferhat Nasıroğlu'nun konuşması DENİZLİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu temel atma törenine katıldı.
- Kaynak: AA
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