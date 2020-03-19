Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için ihaleye çıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için ihaleye çıkıldı - Son Dakika

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için ihaleye çıkıldı

6 saat önce

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihlale edilecek.

Aydın-Denizli Otoyolu Projesi için ihaleye çıkıldı, System.String[]

Aydın- Denizli Otoyolu Projesi, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihlale edilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğünün projeye ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihale 12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle yapılacak ihale sonrasında proje YİD modeliyle hayata geçirilecek.

Denizli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:44 Kaynak: AA

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