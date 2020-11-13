Aydın-Denizli otoyoluna ilk kazmayı Bakan Karaismailoğlu vuracak - Son Dakika

Aydın-Denizli otoyoluna ilk kazmayı Bakan Karaismailoğlu vuracak

13.11.2020 23:35
Aydın-Denizli otoyoluna ilk kazmayı Bakan Karaismailoğlu vuracak, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile Aydın-Denizli Otoyolunun temel atma töreni ve bir takım incelemelerde bulunmak üzere Pazartesi günü Denizli'ye geleceği açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile Aydın- Denizli Otoyolunun temel atma töreni ve bir takım incelemelerde bulunmak üzere Pazartesi günü Denizli'ye geleceği açıklandı. AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, sosyal medya hesabında; "İlk kazmayı vuruyoruz, çalışmalar başlıyor" şeklinde paylaşımda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli otoyolunun çok başarılı bir ihale olduğunu belirtmişti. AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Aydın-Denizli Otoyolu projesinin sözleşmesinin imzalandığını da açıklamıştı. Geçtiğimiz aylarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli'de bir takım incelemeler ve ziyaretlerde bulunmasının ardından Aydın-Denizli Otoyolunun temel atma töreni için 16 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 11.00'de Denizli Çevre yolu Salihağa kavşağında olacağı belirtildi.

Bir önceki ziyaretinde Bakan Karaismailoğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu, Aydın ve Denizli'yi ilgilendirdiği kadar aslında ülkemizi de ilgilendiriyor. Çok önemli bir proje, 163 kilometrelik çok önemli bir aks. Çok başarılı bir ihale oldu, kısa sürede biteceğine emin olduk, biz de rahatladık. Hedefimiz 2 yıl içerisinde bu yolu tamamlamak ve vatandaşımızın hizmetine alarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağız inşallah" demişti.

Denizli için müjdeli haberi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan, "Aydın-Denizli Otoyolu sözleşmesi imzalandı. İnşallah 2022 yılında tamamlanarak, hemşehrilerimizin kullanımına açılacaktır. Hayırlı olsun" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Aydın-Denizli Otoyolu Projesi'nde ilk kazmayı vuruyoruz, çalışmalar başlıyor. Tamamlandığında vatandaşlarımızın daha konforlu ve emniyetli şekilde seyahat edebileceği, uzakları yakın edecek bu önemli proje milletimize hayırlı olsun. Her şey Denizli için. Her şey Türkiye için!" dedi.

-İHA-

Aydın-Denizli otoyoluna ilk kazmayı Bakan Karaismailoğlu vuracak
Aydın-Denizli otoyoluna ilk kazmayı Bakan Karaismailoğlu vuracak
Aydın-Denizli otoyoluna ilk kazmayı Bakan Karaismailoğlu vuracak
Aydın-Denizli otoyoluna ilk kazmayı Bakan Karaismailoğlu vuracak
Aydın-Denizli otoyoluna ilk kazmayı Bakan Karaismailoğlu vuracak

Adil Karaismailoğlu, Pazartesi, Denizli, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın-Denizli otoyoluna ilk kazmayı Bakan Karaismailoğlu vuracak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

8 futbolcusu korona olan Beşiktaş, Başakşehir maçı öncesi kadro sıkıntı yaşıyor Libya'daki seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verildi Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi PSG, Real Madrid'le sözleşme yenilemeyen Ramos için devreye girecek Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Memur olmak isteyenler dikkat! İşte kadrosuna personel alan kurumların tam listesi Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti         
23:40
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı         
23:04
ABD'deki başkanlık yarışında kritik önemdeki Kuzey Carolina'yı Trump, Georgia'yı Biden kazandı ABD'deki başkanlık yarışında kritik önemdeki Kuzey Carolina'yı Trump, Georgia'yı Biden kazandı         
22:55
İtalya'yı sarsan olay! Koronavirüs hastası hastane tuvaletinde can verdi İtalya'yı sarsan olay! Koronavirüs hastası hastane tuvaletinde can verdi         
22:29
Paşinyan, Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti         
22:17
Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: En az bir yıllık koruma sağlayacak Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: En az bir yıllık koruma sağlayacak         
21:27
Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Okan Bayülgen: Cumhurbaşkanı'na şikayet edildim, 4 iş yeri sahibi oldum         
20:40
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban hakim karşısına çıktı! Trump ve Biden'ı suçladı 11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban hakim karşısına çıktı! Trump ve Biden'ı suçladı         
17:09
Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı         
16:35
Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu         
15:55
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı         
15:27
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu         
15:07
Trump'ın Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 23:51:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın-Denizli otoyoluna ilk kazmayı Bakan Karaismailoğlu vuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei