Son Dakika Haberleri: Aydın Denktaş Hayatını Kaybetti- KKTC'de Acı Gün

Aydın Denktaş Hayatını Kaybetti- KKTC'de Acı Gün

50 dakika önce

- Aydın Denktaş hayatını kaybetti KKTC'de acı günLEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi, Aydın Denktaş hayatını kaybetti.

- Aydın Denktaş hayatını kaybetti
KKTC'de acı gün

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi, Aydın Denktaş hayatını kaybetti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın annesi Aydın Denktaş bu sabah yaşamını yitirdi. Aydın Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl annesinin öldüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.
Ender Denktaş Vangöl, "Annemiz babamıza kavuştu. Bir çınarımızı daha kaybettik" ifadelerini kulandı.
Aydın Denktaş, zatürre teşhisiyle bir ay önce Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmış, bir süre de yoğun bakımda kalmıştı. Yoğun bakımın ardından tedavisine göğüs hastalıkları servisinde devam edilen Aydın Denktaş, geçtiğimiz hafta sonu tansiyonundaki ani düşüş nedeniyle yeniden yoğun bakıma alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:53 Kaynak: İHA

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