Son Dakika Haberleri: Aydın Denktaş'ın Yoğun Bakımda Tedavisi Sürüyor

Aydın Denktaş'ın Yoğun Bakımda Tedavisi Sürüyor

39 dakika önce

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Aydın Denktaş'ın Yoğun Bakımda Tedavisi Sürüyor, System.String[]
KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Dün akşam üzeri aşırı yorgunluk, halsizlik ve taşikardi şikayetleriyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine (86) kaldırılan Aydın Denktaş'a zatürre teşhisi konulurken, kanındaki iltihabın yoğun olduğu tespit edildi. Solunum cihazına bağlanan Aydın Denktaş'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı'nın verdiği bilgiye göre, Denktaş'a yüksek dozda antibiyotik, kalp aritmisi ve böbrek fonksiyonlarını düzenleyici ilaçlar veriliyor. Başhekim Dizdarlı, Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Kıbrıs, Rauf Denktaş, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul Kantinlerinde Yeni Dönem Başlıyor! Bundan Sonra Ürünlerin Üstünde Okul Gıdası Logosu Yer Alacak Polis Ekipleri, Durdurdukları FETÖ Firarisinin Aracına El Koydu

70 Milyonluk Bileti Satan Seyyar Satıcı: İnşallah Beni Unutmaz Danimarka'da Tren Kazası, İlk Belirlemelere Göre 7 Kişi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 12:39:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Denktaş'ın Yoğun Bakımda Tedavisi Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]