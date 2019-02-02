Aydın Denktaş Son Yolculuğuna Pazartesi Günü Uğurlanacak
19 dakika önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, son yolculuğuna 4 Şubat Pazartesi günü uğurlanacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, son yolculuğuna 4 Şubat Pazartesi günü uğurlanacak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın annesi Aydın Denktaş, son yolculuğuna 4 Şubat Pazartesi günü uğurlanacak. Cenaze namazı başkent Lefkoşa Selimeyi Camii'nde kılınacak olan Aydın Denktaş'ın naaşı ise öğle namazının ardından, vasiyeti üzerinde Lefkoşa Mezarlığı'nda oğlu Raif Denktaş'ın yanına defnedilecek. - LEFKOŞA
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22 Kaynak: İHA
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