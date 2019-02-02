Son Dakika Haberleri: Aydın Denktaş Son Yolculuğuna Pazartesi Günü Uğurlanacak

Aydın Denktaş Son Yolculuğuna Pazartesi Günü Uğurlanacak

19 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, son yolculuğuna 4 Şubat Pazartesi günü uğurlanacak.

Aydın Denktaş Son Yolculuğuna Pazartesi Günü Uğurlanacak, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, son yolculuğuna 4 Şubat Pazartesi günü uğurlanacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın annesi Aydın Denktaş, son yolculuğuna 4 Şubat Pazartesi günü uğurlanacak. Cenaze namazı başkent Lefkoşa Selimeyi Camii'nde kılınacak olan Aydın Denktaş'ın naaşı ise öğle namazının ardından, vasiyeti üzerinde Lefkoşa Mezarlığı'nda oğlu Raif Denktaş'ın yanına defnedilecek. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rauf Raif Denktaş, Aydın, Güncel
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