Son Dakika Haberleri: Aydın Denktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın Denktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın Denktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, son yolculuğuna uğurlandı. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:34 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rauf Raif Denktaş, Aydın, Dünya
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