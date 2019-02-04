Aydın Denktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, son yolculuğuna uğurlandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, son yolculuğuna uğurlandı. - Karahasan
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:34 Kaynak: DHA
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